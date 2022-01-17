Українська співачка Тіна Кароль звела з розуму своїм виглядом у сукні за 60 тисяч гривень, з'явившись на грузинських "Танцях з зірками".

Під час свого виступу з відомим співаком Анрі Джохадзе вона виконала пісню "Красиво" англійською та грузинською мовами, передає Hyser.ua.

Яскраві кадри з витуплення з'явилися на сторінці співачки в її Instagram.

Для участі в шоу Тіна вибрала чорну сукню від відомого грузинського дизайнера David Koma вартістю 60 610 гривень. Поряд додавав пікантності виріз на стегні і асиметричне пошиття. Квітка на ліфі прикрашали безліч страз. Свій образ Кароль доповнила туфлями човниками.

Її партнер для виступу вибрав класичні чорні штани і фіолетовий піджак. Свій образ він доповнив темними окулярами і метеликом на шиї.

Відео виступу з'явився на каналі YouTube Анрі Джохадзе.

Коментатори висловили своє захоплення дуету.

"Відмінне виконання, красиво і гармонійно виглядає пара", " Absolutely incredible Tina!! 🥰 😍 😘 ", "Відмінний виступ", "відмінний виступ, чудове виконання пісні! Супер!", "Чудовий дует! Браво!!!🔥 🔥 🔥 ", "Чудово!!! Браво !!!👋 💥 💣 ", "Багато разів переглянула, це ж магія .👍 🔥 💐 ", "Tina♥️", " Тіна і Анрі, Ви прекрасні🌹🌹🌹❤❤❤❤💯💯💯💥💥💥❤❤❤❤❤", "Дуже класно!👏 👏 👏 ",- пишуть вони.