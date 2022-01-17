Украинская певица Тина Кароль свела с ума своим видом в платье за 60 тысяч гривен, появившись на грузинских "Танцях з зірками".
Во время своего выступления с известным певцом Анри Джохадзе она исполнила песню "Красиво" на английском и грузинском языках, передает Hyser.ua.
Яркие кадры с вытупления появились на страничке певицы в ее Instagram.
Для участия в шоу Тина выбрала черное платье от известного грузинского дизайнера David Koma стоимостью 60 610 гривен. Наряду добавлял пикантности вырез на бедре и ассиметричный пошив. Цветок на лифе украшали множество страз. Свой образ Кароль дополнила туфлями лодочками.
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Ее партнер для выступления выбрал классические черные брюки и фиолетовый пиджак. Свой образ он дополнил темными очками и бабочкой на шее.
Видео выступления появился на канале YouTube Анри Джохадзе.
Комментаторы выразили свое восхищение дуэту.
"Отличное исполнение, красиво и гарманично смотрится пара", "Absolutely incredible Tina!! 🥰😍😘", "Отличное выступление", "Отличное выступление, замечательное исполнение песни! Супер!", "Замечательный дуэт! Браво!!!🔥🔥🔥", "Восхитительно!!! Браво !!!👋💥💣", "Много раз просмотрела, это же МАГИЯ .👍🔥💐", "Tina ♥️", "Тина и Анри, Вы великолепны🌹🌹🌹❤❤❤❤💯💯💯💥💥💥❤❤❤❤❤", "Дуже класно!👏👏👏", - пишут они.