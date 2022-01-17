Украинская певица Тина Кароль свела с ума своим видом в платье за 60 тысяч гривен, появившись на грузинских "Танцях з зірками".

Во время своего выступления с известным певцом Анри Джохадзе она исполнила песню "Красиво" на английском и грузинском языках, передает Hyser.ua.

Яркие кадры с вытупления появились на страничке певицы в ее Instagram.

Для участия в шоу Тина выбрала черное платье от известного грузинского дизайнера David Koma стоимостью 60 610 гривен. Наряду добавлял пикантности вырез на бедре и ассиметричный пошив. Цветок на лифе украшали множество страз. Свой образ Кароль дополнила туфлями лодочками.

Ее партнер для выступления выбрал классические черные брюки и фиолетовый пиджак. Свой образ он дополнил темными очками и бабочкой на шее.

Видео выступления появился на канале YouTube Анри Джохадзе.

Комментаторы выразили свое восхищение дуэту.

"Отличное исполнение, красиво и гарманично смотрится пара", "Absolutely incredible Tina!! 🥰😍😘", "Отличное выступление", "Отличное выступление, замечательное исполнение песни! Супер!", "Замечательный дуэт! Браво!!!🔥🔥🔥", "Восхитительно!!! Браво !!!👋💥💣", "Много раз просмотрела, это же МАГИЯ .👍🔥💐", "Tina ♥️", "Тина и Анри, Вы великолепны🌹🌹🌹❤❤❤❤💯💯💯💥💥💥❤❤❤❤❤", "Дуже класно!👏👏👏", - пишут они.