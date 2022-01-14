Відома телеведуча Леся Нікітюк похвалилася довгими ногами, на які натягнула брендові колготки - кадр вийшов досить ефектний, як завжди.

Телеведуча Леся Нікітюк завжди виглядає стильно, і змушує заздрити українок своїй красі і почуттю смаку.

Про це пише Hyser.ua.

Справа ж не тільки у відмінних зовнішніх даних селебріті, в її стрункій фігурі, довгих ногах, соковитих формах і красивому обличчі. Справа насамперед у самоподачі.

На одному з таких фото Леся Нікітюк перетворилася до невпізнання. Зірка опублікувала на своїй особистій сторінці в мережі Instagram знімок в нижній білизні і фірмових колготках бренду Fendi Skims. Телеведуча прийняла виграшну позу на ліжку, в якій були зафіксовані всі її кращі ракурси.

До слова, такі колготки не коштують так дорого, як про це заявила Нікітюк.

На офіційному сайті Fendi Skims Ціна за них доходить до 115$. Однак замовити їх не вийде, вже все розкуплено.

Шанувальники оцінили гумор Лесі Нікітюк щодо Мальдів і підтримали знаменитість в характерному їй же стилі.