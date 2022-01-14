Телеведуча Леся Нікітюк завжди виглядає стильно, і змушує заздрити українок своїй красі і почуттю смаку.
Про це пише Hyser.ua.
Справа ж не тільки у відмінних зовнішніх даних селебріті, в її стрункій фігурі, довгих ногах, соковитих формах і красивому обличчі. Справа насамперед у самоподачі.
На одному з таких фото Леся Нікітюк перетворилася до невпізнання. Зірка опублікувала на своїй особистій сторінці в мережі Instagram знімок в нижній білизні і фірмових колготках бренду Fendi Skims. Телеведуча прийняла виграшну позу на ліжку, в якій були зафіксовані всі її кращі ракурси.
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До слова, такі колготки не коштують так дорого, як про це заявила Нікітюк.
На офіційному сайті Fendi Skims Ціна за них доходить до 115$. Однак замовити їх не вийде, вже все розкуплено.
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