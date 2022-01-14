Телеведущая Леся Никитюк всегда выглядит стильно, и заставляет завидовать украинок своей красоте и чувству вкуса.
Об этом пишет Hyser.ua.
Дело ведь не только в отличных внешних данных селебрити, в ее стройной фигуре, длинных ногах, сочных формах и красивом лице. Дело прежде всего в самоподаче.
На одном из таких фото Леся Никитюк преобразилась до неузнаваемости. Звезда опубликовала на своей личной странице в сети Instagram снимок в нижнем белье и фирменных колготках бренда Fendi Skims. Телеведущая приняла выигрышную позу на кровати, в которой были зафиксированы все ее лучшие ракурсы.
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К слову, такие колготки не стоят так дорого, как об этом заявила Никитюк.
На официальном сайте Fendi Skims цена за них доходит до 115$. Однако заказать их не выйдет, уже все раскуплено.
Поклонники оценили юмор Леси Никитюк касательно Мальдив и поддержали знаменитость в характерном ей же стиле.