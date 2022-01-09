Співачка Даша Астаф'єва поділилася сонячними фотографіями з відпустки.



Артистка вирушила на зимові канікули до берега океану, де і має намір провести свою відпустку. Популярна блогерка розповіла шанувальникам, що робить там, опублікувавши відповідні фото в Instagram, пише hyser.

Невідомо, в яку саме країну вирушила Астаф'єва, оскільки своє місце розташування вона не розкриває. Зате охоче розповідає, що проводить час за читанням книги. Так, саме з книгою, на самоті зірка вирішила провести свою відпустку.

У своєму Instagram Даша залишила пост з глибокими роздумами про любов, про депресію, і стан після розриву відносин, чим спантеличила передплатників. Справа в тому, що нещодавно співачка розповіла про свій розрив з її улюбленим Артемом Кімом, з яким вони прожили більше п'яти років. Можливо саме тому їй і знадобився час на відновлення.

Шанувальники почали підтримувати зірку в коментарях під постом. Багато написали, що вона дуже мудра і у неї вийде вийти гідно з усієї цієї ситуації.



А деякі користувачі звернули увагу більше на купальник знаменитості, ніж на її пост.