Певица Даша Астафьева поделилась солнечными фотографиями из отпуска.



Артистка отправилась на зимние каникулы решила к берегу океана, где и намерена провести свой отпуск. Популярная блогерша рассказала поклонникам, что делает там, опубликовав соответствующие фото в Instagram, пишет hyser.

Неизвестно, в какую именно страну отправилась Астафьева, поскольку свое место расположения она не раскрывает. Зато охотно рассказывает, что проводит время за чтением книги. Да, именно с книгой, в одиночестве звезда решила провести свой отпуск.

В своем Instagram Даша оставила пост с глубокими размышлениями о любви, о депрессии, и состоянии после разрыва отношений, чем озадачила подписчиков. Дело в том, что недавно певица рассказала о своем разрыве с ее любимым Артемом Кимом, с которым они прожили более пяти лет. Возможно именно поэтому ей и понадобилось время на восстановление.

Поклонники принялись поддерживать звезду в комментариях под постом. Многие написали, что она очень мудра и у нее получится выйти достойно из всей этой ситуации.



А некоторые пользователи обратили внимание больше на купальник знаменитости, нежели на содержания ее поста.