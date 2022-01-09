Певица Даша Астафьева поделилась солнечными фотографиями из отпуска.
Артистка отправилась на зимние каникулы решила к берегу океана, где и намерена провести свой отпуск. Популярная блогерша рассказала поклонникам, что делает там, опубликовав соответствующие фото в Instagram, пишет hyser.
В своем Instagram Даша оставила пост с глубокими размышлениями о любви, о депрессии, и состоянии после разрыва отношений, чем озадачила подписчиков. Дело в том, что недавно певица рассказала о своем разрыве с ее любимым Артемом Кимом, с которым они прожили более пяти лет. Возможно именно поэтому ей и понадобилось время на восстановление.
Поклонники принялись поддерживать звезду в комментариях под постом. Многие написали, что она очень мудра и у нее получится выйти достойно из всей этой ситуации.
А некоторые пользователи обратили внимание больше на купальник знаменитости, нежели на содержания ее поста.
"Не позорьте наш народ": Лобода взбесила своим появлением на одной сцене с Могилевской, Винником и Дзидзьо
Остановилось сердце знаменитого голливудского актера и обладателя "Оскара": "Достойный, грациозный, умный..."
Илона Гвоздева, уехавшая работать за границу, засветила пачку стодолларовых купюр: "Зарплату выдали"
Горе пришло в семью победителя "Голосу країни" Лазановского: "Мой цветочек, спасибо за тепло и любовь..."
Знаменитый актер ушел из жизни в новогоднюю ночь: тело артиста нашла жена