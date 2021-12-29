Знаменита телеведуча Катерина Осадча, яка не так давно народила третю дитину, змогла вразити сяючим зовнішнім виглядом на сцені в ніжно-блакитній сукні з вирізом.

Українська телеведуча Катя Осадча чотири місяці тому народила дитину, і вже кілька місяців як повернулася на роботу – до зйомок і створення розважального контенту для українських медіа.

Телеведуча періодично публікує кадри зі зйомок задовго до виходу інтертеймента в ефір, пише hyser. Так сталося і цього разу-Осадча "злила" в мережі учасників передноворічного концерту на телеканалі 1+1. Кадри були опубліковані на особистій сторінці Каті Осадчої в соціальній мережі Instagram.

Таким чином, Передплатники журналістки змогли розглянути, хто буде виступати для них. Сама ведуча похвалилася оригінальним блакитним платтям з глибоким розрізом Подолу вбрання, який під певними ракурсами дозволяв побачити трішки більше, ніж хотілося б споглядати. Також на Осадчій був цікавий атласний капелюшок рожевого кольору.

Скріншот зі сторінки Каті Осадчої в мережі Instagram

Шанувальники висловлювалися в коментарях з приводу музичних виконавців, виступ яких хотіли б побачити на концерті, а також висловилися з приводу образу Каті Осадчої.



