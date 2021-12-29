Українська телеведуча Катя Осадча чотири місяці тому народила дитину, і вже кілька місяців як повернулася на роботу – до зйомок і створення розважального контенту для українських медіа.
Телеведуча періодично публікує кадри зі зйомок задовго до виходу інтертеймента в ефір, пише hyser. Так сталося і цього разу-Осадча "злила" в мережі учасників передноворічного концерту на телеканалі 1+1. Кадри були опубліковані на особистій сторінці Каті Осадчої в соціальній мережі Instagram.
Таким чином, Передплатники журналістки змогли розглянути, хто буде виступати для них. Сама ведуча похвалилася оригінальним блакитним платтям з глибоким розрізом Подолу вбрання, який під певними ракурсами дозволяв побачити трішки більше, ніж хотілося б споглядати. Також на Осадчій був цікавий атласний капелюшок рожевого кольору.
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Шанувальники висловлювалися в коментарях з приводу музичних виконавців, виступ яких хотіли б побачити на концерті, а також висловилися з приводу образу Каті Осадчої.