Украинская телеведущая Катя Осадчая четыре месяца назад родила ребенка, и уже несколько месяцев как вернулась на работу – к съемкам и созданию развлекательного контента для украинских медиа.
Телеведущая периодически публикует кадры со съемок задолго до выхода интертеймента в эфир, пишет hyser. Так случилось и в этот раз – Осадчая «слила» в сети участников предновогоднего концерта на телеканале 1+1. Кадры были опубликованы на личной странице Кати Осадчей в социальной сети Instagram.
Таким образом, подписчики журналистки смогли рассмотреть, кто будет выступать для них. Сама ведущая похвасталась оригинальным голубым платьем с глубоким разрезом подола наряда, который под определенными ракурсами позволял увидеть чуточку больше, чем хотелось бы лицезреть. Также на Осадчей была интересная атласная шляпка розового цвета.
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Поклонники высказывались в комментариях по поводу музыкальных исполнителей, выступление которых хотели бы увидеть на концерте, а также выразились по поводу образа Кати Осадчей.