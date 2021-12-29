Спеціально для Сlutch психолог Олена Шершньова розповіла про два досить поширених синдромах.
"По суті такого поняття як лінь не існує. У той же час є сигнали нашої свідомості і психіки, які можуть вказувати на виснаження організму. Наприклад, якщо людині лінь йти в спортзал після робочого дня, можливо він так загнав себе, що його організму просто потрібен відпочинок.
Якщо ж людина начебто і відпочив, але не хоче чогось робити, то це може бути пов'язано з тим, що він підсвідомо відчуває, що його дії викличуть певні негативні наслідки.
Хочу зазначити, що існує таке поняття як «страх успіху». Іноді лінь наздоганяє людину, коли він почав якусь перспективну справу і відчуває, що воно може принести успіх, до якого людина поки не готовий.
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Так чи інакше, важливо прислухатися, чому тобі лінь і сказати собі, що насправді це не лінь, а сигнал. Потрібно докопатися до причини", - повідомила психолог.
"Синдром самозванця-це відгомони низької самооцінки. Коли людина вважає себе негідним успіху, який, як йому здається, незаслужено до нього приходить.
Тобто людина не може в це повірити і виправдовує подію вдалим збігом обставин і чим-завгодно, крім своїх особистісних якостей.
Наприклад, якщо його підвищили на роботі, то людині складно уявити, що це тому, що він хороший і кваліфікований працівник. Він починає знаходити різні нереальні пояснення події.
Але найправильніше-те, що він дійсно це заслужив-людина відкидає.
В цьому випадку потрібно опрацьовувати свою самооцінку. Важливо оцінювати себе по достоїнству. У цьому допоможуть різні техніки і просто усвідомлення того, що людина цінна, унікальна і дійсно гідна всіх цих благ", - розповіла психолог.