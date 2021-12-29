Психолог Олена Шершнева зазначила, що існує таке поняття як «страх успіху». Також існує "синдром самозванця" - це явище, коли людині здається, що він не заслужив свого успіху. Як з цим боротися?

Спеціально для Сlutch психолог Олена Шершньова розповіла про два досить поширених синдромах.

"По суті такого поняття як лінь не існує. У той же час є сигнали нашої свідомості і психіки, які можуть вказувати на виснаження організму. Наприклад, якщо людині лінь йти в спортзал після робочого дня, можливо він так загнав себе, що його організму просто потрібен відпочинок.

Якщо ж людина начебто і відпочив, але не хоче чогось робити, то це може бути пов'язано з тим, що він підсвідомо відчуває, що його дії викличуть певні негативні наслідки.

Хочу зазначити, що існує таке поняття як «страх успіху». Іноді лінь наздоганяє людину, коли він почав якусь перспективну справу і відчуває, що воно може принести успіх, до якого людина поки не готовий.

Так чи інакше, важливо прислухатися, чому тобі лінь і сказати собі, що насправді це не лінь, а сигнал. Потрібно докопатися до причини", - повідомила психолог.

Також Олена Шершньова розповіла про те, що таке синдром самозванця.