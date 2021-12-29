Психолог Елена Шершнева отметила, что существует такое понятие как «страх успеха». Также существует "синдром самозванца" - это явление, когда человеку кажется, что он не заслужил своего успеха. Как с этим бороться?

Специально для Сlutch психолог Елена Шершнева рассказала о двух довольно распространенных синдромах.

"По сути такого понятия как лень не существует. В то же время есть сигналы нашего сознания и психики, которые могут указывать на истощение организма. К примеру, если человеку лень идти в спортзал после рабочего дня, возможно он так загнал себя, что его организму просто нужен отдых.

Если же человек вроде и отдохнул, но не хочет чего-то делать, то это может быть связано с тем, что он подсознательно чувствует, что его действия вызовут определенные негативные последствия.

Хочу отметить, что существует такое понятие как «страх успеха». Иногда лень настигает человека, когда он начал какое-то перспективное дело и чувствует, что оно может принести успех, к которому человек пока не готов.

Так или иначе, важно прислушаться, почему тебе лень и сказать себе, что на самом деле это не лень, а сигнал. Нужно докопаться до причины", - сообщила психолог.

Также Елена Шершнева рассказала о том, что такое синдром самозванца.