Специально для Сlutch психолог Елена Шершнева рассказала о двух довольно распространенных синдромах.
"По сути такого понятия как лень не существует. В то же время есть сигналы нашего сознания и психики, которые могут указывать на истощение организма. К примеру, если человеку лень идти в спортзал после рабочего дня, возможно он так загнал себя, что его организму просто нужен отдых.
Если же человек вроде и отдохнул, но не хочет чего-то делать, то это может быть связано с тем, что он подсознательно чувствует, что его действия вызовут определенные негативные последствия.
Хочу отметить, что существует такое понятие как «страх успеха». Иногда лень настигает человека, когда он начал какое-то перспективное дело и чувствует, что оно может принести успех, к которому человек пока не готов.
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Так или иначе, важно прислушаться, почему тебе лень и сказать себе, что на самом деле это не лень, а сигнал. Нужно докопаться до причины", - сообщила психолог.
"Синдром самозванца - это отголоски низкой самооценки. Когда человек считает себя недостойным успеха, который, как ему кажется, незаслуженно к нему приходит.
То есть человек не может в это поверить и оправдывает произошедшее удачным стечением обстоятельств и чем-угодно, кроме своих личностных качеств.
К примеру, если его повысили на работе, то человеку сложно представить, что это потому, что он хороший и квалифицированный работник. Он начинает находить разные нереальные объяснения произошедшему.
Но самое правильное - то, что он действительно это заслужил- человек отбрасывает.
В этом случае нужно прорабатывать свою самооценку. Важно оценивать себя по достоинству. В этом помогут различные техники и просто осознание того, что человек ценный, уникальный и действительно достоин всех этих благ", - рассказала психолог.