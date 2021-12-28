Відома виконавиця Надя Дорофєєва, яка знову буде одним з членів журі в новому сезоні пісенного шоу "Голос", змогла зацікавити своїм виступом з оригінальним вбранням.

Українська співачка Надя Дорофєєва вдало продовжує свою сольну кар'єру. Не багато музичних виконавців можуть похвалитися вдалим досвідом введення сольної творчості після великого колективного проекту. Але Дорофєєва, або як вона себе тепер називає DOROFEEVA, дозволяє поглянути на свою персону з абсолютно іншого боку.

Нещодавно співачка зізналася, що була затятою фанаткою музичного гурту t.A.T.u., яка в 2011 році офіційно розпалася, пише hyser. Колектив був дуже популярний і успішний свого часу, їх музика була близькою молоді. І Дорофєєва, судячи з усього, не була винятком з правил.

Через любов до творчості скандальної групи, А T.A.T. u. була саме такою, через специфічні тексти та імідж виконавиць, Надя Дорофєєва вирішила переспівати одну з улюблений пісень колективу. Хочеться відзначити, що причиною для цього послужила участь співачки в проекті від музичного сервісу Spotify.

Уривок зі свого виступу і виконання пісні» Я твоя не перша " Дорофєєва опублікувала на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram. Для виступу Дорофєєва одягла незвичайне вбрання ангела, які раніше» злила " в мережу.

Скріншот зі сторінки Наді Дорофєєвої в мережі Instagram

Шанувальники не залишилися байдужими до такого чуттєвого виконання пісні. Багато відзначили, що пісня звучить краще саме у виконанні Дорофєєвої, однак були і ті, хто «топив» за оригінальну версію.