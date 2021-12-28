Известная исполнительница Надя Дорофеева, которая снова будет одним из членов жюри в новом сезоне песенного шоу "Голос", смогла заинтересовать своим выступлением с оригинальным нарядом.

Украинская певица Надя Дорофеева удачно продолжает свою сольную карьеру. Не многие музыкальные исполнители могут похвастаться удачным опытом введения сольного творчества после крупного коллективного проекта. Но Дорофеева, или как она себя теперь называет DOROFEEVA, позволяет взглянуть на свою персону с абсолютно другой стороны.

Недавно певица призналась, что была ярой фанаткой музыкальной группы t.A.T.u., которая в 2011 году официально распалась, пишет hyser. Коллектив был очень популярен и успешен в свое время, их музыка была близкой молодежи. И Дорофеева, судя по всему, не была исключением из правил.

Из-за любви к творчеству скандальной группы, а t.A.T.u. была именно такой, из-за специфических текстов и имиджа исполнительниц, Надя Дорофеева решила перепеть одну из любимый песен коллектива. Хочется отметить, что причиной для этого послужило участие певицы в проекте от музыкального сервиса Spotify.

Отрывок со своего выступления и исполнения песни «Я твоя не первая» Дорофеева опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram. Для выступления Дорофеева надела необычный наряд ангела, которые ранее «слила» в сеть.

Скриншот со страницы Нади Дорофеевой в сети Instagram

Поклонники не остались равнодушными к такому чувственному исполнению песни. Многие отметили, что песня звучит лучше именно в исполнении Дорофеевой, однак были и те, кто «топил» за оригинальную версию.