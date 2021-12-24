Автомобільний блогер здивував незвичайною знахідкою, розповівши про те, як йому зустрівся ВАЗ-2106 "Жигулі" в ідеальному стані, на якому ніхто не їздив.

У мережі показали унікальну "Шестірку", яка за весь час проїхала всього 5 тисяч кілометрів.

На сьогоднішній день велика кількість автомобілістів розшукує по всій країні "капсули часу" — старі автомобілі, які протягом довгих років стояли нерухомо, за рахунок чого зазвичай зберігаються в хорошому стані. Як пише hyser, нещодавно популярний автомобільний блогер "Roma Urraco"на своєму YouTube-каналі розповів про чергову таку знахідку.

Так, мова йде про улюблену багатьма "шістці" — ВАЗ-2106. Це, звичайно, далеко не найстаріша з випущених машин цієї моделі, з конвеєра вона зійшла на початку 90-х, незадовго до розпаду Радянського Союзу, проте все ж притягує увагу своїм винятковим станом.

ВАЗ-2106. Фото: Youtube

Варто відзначити, що, оскільки мова йде про "Жигулях" більш пізніх років випуску, то досить велика кількість елементів в ній було спрощено в порівнянні з більш ранніми машинами. Під капотом цієї "шістки", наприклад, знаходиться на 1,6-літровий, а 1,3-літровий двигун потужністю 67 к. с.

ВАЗ-2106. Фото: Youtube

У цієї машини є і цілий візуальних відмінностей від старіших версій. Так, наприклад, бічні дзеркала заднього виду не хромовані, а просто чорні, ту ж долю спіткали і молдинги на боках кузова, а з задніх крил зникли катафоти. Салон також оброблений досить просто. Єдиний" не рідний " елемент в даному автомобілі-колісні диски, які власник замінив більш новими, проте в затишному місці все ще лежать оригінальні хромовані ковпаки.

При ретельному розгляді стає зрозуміло, що завдяки заводській антикорозійній обробці автомобіль навіть через 30 років знаходиться в ідеальному стані і на його кузові немає ні цятки іржі. Крім того, машина вже пройшла повний технічний огляд і в ній поміняли всі витратні матеріали.