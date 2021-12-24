Автомобильный блогер удивил необычной находкой, рассказав о том, как ему встретился ВАЗ-2106 "Жигули" в идеальном состоянии, на котором никто не ездил.

В сети показали уникальную "шестерку", которая за все время проехала всего 5 тысяч километров.

На сегодняшний день большое количеств автомобилистов разыскивает по всей стране "капсулы времени" — старые автомобили, которые на притяжении долгих лет стояли неподвижно, за счет чего обычно сохраняются в хорошем состоянии. Как пишет hyser, недавно популярный автомобильный блогер "Roma Urraco" на своем YouTube-канале рассказал об очередной такой находке.

Так, речь идет о любимой многими "шестерке" — ВАЗ-2106. Это, конечно, далеко не самая старая из выпущенных машин этой модели, с конвейера она сошла в начале 90-х, незадолго до распада Советского Союза, однако все же притягивает внимание своим исключительным состоянием.

ВАЗ-2106. Фото: Youtube

Стоит отметить, что, поскольку речь идет о "Жигулях" более поздних годов выпуска, то довольно большое количество элементов в ней было упрощено в сравнении с более ранними машинами. Под капотом этой "шестерки", например, находится на 1,6-литровый, а 1,3-литровый двигатель мощностью 67 л.с.

ВАЗ-2106. Фото: Youtube

У этой машины есть и целый визуальных отличий от более старых версий. Так, например, боковые зеркала заднего вида не хромированные, а просто черные, ту же участь постигли и молдинги на боках кузова, а с задних крыльев исчезли катафоты. Салон также отделан довольно просто. Единственный "не родной" элемент в данном автомобиле — колесные диски, которые владелец заменил более новыми, однако в укромном месте все еще лежат оригинальные хромированные колпаки.

При тщательном рассмотрении становится понятно, что благодаря заводской антикоррозионной обработке автомобиль даже спустя 30 лет находится в идеальном состоянии и на его кузове нет ни пятнышка ржавчины. Кроме того, машина уже прошла полный технический осмотр и в ней поменяли все расходные материалы.