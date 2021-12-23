У переддень Нового року знаменитості все частіше говорять про те, що потрібно дарувати, в чому потрібно зустрічати Тигра, що готувати на новорічний стіл і навіть що дивитися в ці кілька святкових днів. Це дуже допомагає зорієнтуватися тим шанувальникам, хто не знає, як і де шукати інформацію з приводу трендів прийдешнього року, пише Hyser.ua.
Так співачка Настя Каменських підказала шанувальникам перелік найвдаліших, на думку співачки, подарунків на Новий Рік. Для максимального залучення уваги, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскравий знімок в шикарній червоній сукні. Уздовж стегна сукня мала розріз, який приманив погляди чоловічої половини передплатників зірки.
Каменських дала дуже слушні поради і назвала найвдаліші презенти: адвент-календар, красиві домашні дрібниці (посуд, текстиль, декор), підписку на онлайн-платформи за типом Netflix, квитки на концерт, корисні подарунки, а також канцелярію. Користуючись нагодою, Каменських нагадала про благодійну новорічну компанію від фонду, який допомагає онкохворим дітям.
Шанувальники в коментарях до посту всипали співачку компліментами, а також розповіли про свої подарунки.
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