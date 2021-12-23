Відома українська співачка Настя Каменських похвалилася ефектним виглядом в червоній сукні з розрізом на стегні, і розповіла, які подарунки краще піднести рідним і друзям до Нового року.

У переддень Нового року знаменитості все частіше говорять про те, що потрібно дарувати, в чому потрібно зустрічати Тигра, що готувати на новорічний стіл і навіть що дивитися в ці кілька святкових днів. Це дуже допомагає зорієнтуватися тим шанувальникам, хто не знає, як і де шукати інформацію з приводу трендів прийдешнього року, пише Hyser.ua.

Так співачка Настя Каменських підказала шанувальникам перелік найвдаліших, на думку співачки, подарунків на Новий Рік. Для максимального залучення уваги, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскравий знімок в шикарній червоній сукні. Уздовж стегна сукня мала розріз, який приманив погляди чоловічої половини передплатників зірки.

Каменських дала дуже слушні поради і назвала найвдаліші презенти: адвент-календар, красиві домашні дрібниці (посуд, текстиль, декор), підписку на онлайн-платформи за типом Netflix, квитки на концерт, корисні подарунки, а також канцелярію. Користуючись нагодою, Каменських нагадала про благодійну новорічну компанію від фонду, який допомагає онкохворим дітям.

Шанувальники в коментарях до посту всипали співачку компліментами, а також розповіли про свої подарунки.