Известная украинская певица Настя Каменских похвасталась эффектным видом в красном платье с разрезом на бедре, и рассказала, какие подарки лучше преподнести родным и друзьям к Новому году.

В преддверье Нового года знаменитости все чаще говорят о том, что нужно дарить, в чем нужно встречать Тигра, что готовить на новогодний стол и даже что смотреть в эти несколько праздничных дней. Это очень помогает сориентироваться тем поклонникам, кто не знает, как и где искать информацию по поводу трендов грядущего года, пишет Hyser.ua.

Так певица Настя Каменских подсказала поклонникам перечень самых удачных, по мнению певицы, подарков на Новый год. Для максимального привлечения внимания, знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram яркий снимок в шикарном красном платье. Вдоль бедра платье имело разрез, который приманил взгляды мужской половины подписчиков звезды.

Каменских дала очень дельные советы и назвала самые удачные презенты: адвент-календарь, красивые домашние мелочи (посуда, текстиль, декор), подписку на онлайн-платформы по типу Netflix, билеты на концерт, полезные подарки, а также канцелярию. Пользуясь случаем, Каменских напомнила о благотворительной новогодней компании от фонда, который помогает онкобольным детям.

Поклонники в комментариях к посту усыпали певицу комплиментами, а также рассказали о своих подарках.