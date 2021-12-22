Журналістка Любов Рибалко розповіла, що заради чергового траншу МВФ Україна пообіцяла відмовитися від обмеження цін на газ, тепло, гарячу воду, і це дуже вдарить по гаманцях громадян.

Про це вона розповіла у новому випуску програми «Акценти».

«Облгази вже надали свої пропозиції щодо вартості транспортування газу, але всі ці розрахунки перевірять експерти. Після чого нову вартість зможуть затвердити, і тут є кілька нюансів. Перший – це якщо домоволодіння з жовтня минулого року по жовтень теперішнього витратили менше газу, ніж роком раніше, то для нього в новому році знизять тариф за доставку. Але це можливо лише у випадку, якщо тариф не підвищиться», - розповіла Любов Рибалко.

Журналістка сказала, що другий нюанс – це те, що загалом для українців навряд чи залишать тариф на колишньому рівні. Адже для доставки використовують технічний газ, повідомила вона, а ця ціна останнім часом значно збільшилася. А також людям приходять платіжки із завищеними цінами на газ, наголосила вона, і найімовірніше саме через перерахунок. Тепер у платіжках додатково вказуватиметься спожитий обсяг теплової енергії в перерахунку на кіловат/годину.

«Міжнародний валютний фонд вимагає ринкових цін на тарифи ЖКГ за черговий транш. На що Україна пообіцяла відмовитися від обмеження цін на газ, тепла та гарячу воду, що безумовно спровокує зростання тарифів. Згідно з меморандумом 50% газу «Укргазвидобування» повинні продаватися не «Нафтогазу», а через біржу за ринковою ціною. А це означає, що наступного року ціни для населення формуватимуться виходячи з європейських стокових ринків», - резюмувала Любов Рибалко.

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