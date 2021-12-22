Журналистка Любовь Рыбалко рассказала, что ради очередного транша МВФ Украина пообещала отказаться от ограничения цен на газ, тепло, горячую воду, и это больно ударит по кошелькам граждан.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Акценты».

«Облгазы уже предоставили свои предложения о стоимости транспортировки газа, но все эти расчеты проверят эксперты. После чего новую стоимость смогут утвердить, и здесь есть несколько нюансов. Первый – это если домовладения с октября прошлого года по октябрь текущего потратили меньше газа, чем годом ранее, то для него в новом году снизят тариф за доставку. Но это возможно только в случаи, если тариф не повысится», - рассказала Любовь Рыбалко.

Журналистка сказала, что второй нюанс – это то, что в целом для украинцев вряд ли оставят тариф на прежнем уровне. Ведь для доставки используют технический газ, сообщила она, а эта цена за последнее время значительно увеличилась. А также людям приходят платежки с завышенными ценами на газ, подчеркнула она, и скорее всего именно из-за перерасчета. Теперь в платежках будет дополнительно указываться потребленный объем тепловой энергии в перерасчете на киловатт/час.

«Международный валютный фонд требует рыночные цены на тарифы ЖКХ взамен на очередной транш. На что Украина пообещала отказаться от ограничения цен на газ, тепла и горячую воду, что безусловно спровоцирует рост тарифов. Согласно меморандуму 50% газа «Укргаздобычи» должны продаваться не «Нафтогазу», а через биржу по рыночной цене. А это значит, что в следующем году цены для населения будут формироваться исходя из европейских стоковых рынков», - резюмировала Любовь Рыбалко.

Как сообщала Politeka, Скаршевский рассказал, по какой причине МВФ так долго отказывал Украине в очередном транше кредита.

Также Politeka публиковала слова Сергея Лямца: Украина – это страна, которая не хочет использовать свой трудовой потенциал.