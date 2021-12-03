Популярна українська співачка, яка стала головною героїнею шоу «Холостячка», Злата Огневич вміє привертати увагу до себе, особливо перед фіналом проекту – цього разу артистка вирішила поділитися своїми секретами краси.

І секрет простий, але в той же час неочевидний. Про це, як пише hyser, зірка розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Для привернення уваги до визнання, Огневич опублікувала барвисте фото в яскраво-помаранчевому піджаку, який був надіти поверх білої майки. Для більшого ефекту від образу, знаменитість не одягла бюстгальтер, і її видають форми так і просилися вилізти назовні. Однак в самому ж знімку і крився секрет співачки, який вона так вміло приховувала від відданих шанувальників багато років. І це-кучерики. Виявляється, від природи Злата Огневич кучерявий.

Співачка поділилася подробицями по догляду за кучерявим волоссям, а також зізналася, як їй вдавалося приховувати від усіх справжню структуру свого волосся.

Шанувальники гідно оцінили перетворення свого кумира і всипали співачку коментарями і компліментами. Більшість фанатів зійшлися на думці, що з кучерявим волоссям Злата Огневич набагато краще, ніж з прямими.