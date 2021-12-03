Популярная украинская певица, которая стала главной героиней шоу «Холостячка», Злата Огневич умеет привлекать внимание к себе, особенно перед финалом проекта – в этот раз артистка решила поделиться своими секретами красоты.

И секрет прост, но в то же время неочевиден. Об этом, как пишет hyser, звезда рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. Для привлечения внимания к признанию, Огневич опубликовала красочное фото в ярко-оранжевом пиджаке, который был надеть поверх белой майки. Для пущего эффекта от образа, знаменитость не надела бюстгальтер, и ее выдающие формы так и просились вылезти наружу. Однако в самом же снимке и крылся секрет певицы, который она так умело скрывала от преданных поклонников много лет. И это – кудряшки. Оказывается, от природы Злата Огневич кудрявая.

Певица поделилась подробностями по уходу за кудрявыми волосами, а также призналась, как ей удавалось скрывать от всех настоящую структуру своих волос.

Поклонники достойно оценили преображении своего кумира и усыпали певицу комментариями и комплиментами. Большинство фанатов сошлись во мнении, что с кудрявыми волосами Злате Огневич намного лучше, чем с прямыми.