Медичний експерт Анатолій Якименко прокоментував можливі наслідки появи в Україні штаму коронавірусу «Омікрон», зокрема закриття державних кордонів.

Свій коментар він дав у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24».

«Біда в тому, що люди, які вирішують питання про закриття кордонів, нічого не розуміють у штамах коронавірусу. Мало того, вони не мають політичної суб'єктності: вони робитимуть те, що їм скажуть. Їм сказали зібратись – вони збираються, їм сказали закрити або відкрити кордони – вони так і роблять. Їм що «Дельта», що «Омікрон» – жодної різниці. Пояснювати нашому уряду, що таке новий штам коронавірусу – це все одно, що пояснювати корові будову доїльного апарату. Щодо міністра охорони здоров'я, то я з ним особисто не знайомий, і не візьмуся оцінювати його професійну компетентність. Але публічні заяви міністра створюють враження, що ми маємо справу з компакт-диском», - каже гість програми.

За його словами, все виглядає так, ніби чиновник просто видає закладену в нього інформацію.

«До речі, такою ж була Уляна Супрун – здавалося, що ти розмовляєш з комп'ютерною програмою, а не з живою людиною. У людях, які керують українською охороною здоров'я, не видно нічого людського», - вважає Анатолій Якименко.

Як повідомляє Politeka, раніше він розповів про те, які органи тіла вражає коронавірус .

Також Politeka повідомляла, що Якименко розповів про те, що заважає запровадити в Україні повноцінну страхову медицину.