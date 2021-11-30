Політик позбувся водійських прав на три місяці, заплатив штраф і отримав 10 штрафних балів.

Випадково проїжджав водій записав зупинку колишнього прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска за перевищення швидкості в населених пунктах.

За повідомленнями ЗМІ, голова Громадянської платформи Дональд Туск позбувся водійських прав на три місяці за занадто швидке водіння в населених пунктах, пише видання Zycie.news.

64-річний Дональд Туск, керуючи розкішною Skoda, мчав 107 км на годину в населених пунктах, в той час як Правила дорожнього руху чітко вказують, що обмеження швидкості становить 50 км на годину в цьому районі.

Ця поїздка Дональда Туска коштувала йому втрати водійських прав і штрафу. Анна Павловська, прес-секретар районного поліцейського управління Млави, не розкрила засобам масової інформації, хто був затриманим, але одному з сайтів вдалося встановити, на основі інформації з іншого джерела, що порушення ПДР було скоїв Дональд Туск. Пізніше це підтвердив і сам політик.

Глава Громадянської платформи отримав мандат від поліції на суму 500 злотих. Інформацію про інцидент підтвердив виданню Super Express і депутат Громадянської платформи Єжи Боровяк.



