Политик лишился водительских прав на три месяца, заплатил штраф и получил 10 штрафных баллов.

Случайно проезжавший водитель записал остановку бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска за превышение скорости в населенных пунктах.

По сообщениям СМИ, председатель Гражданской платформы Дональд Туск лишился водительских прав на три месяца за слишком быстрое вождение в населенных пунктах, пишет издание Zycie.news.

64-летний Дональд Туск, управляя роскошной Skoda, мчался 107 км в час в населенных пунктах, в то время как Правила дорожного движения четко указывают, что ограничение скорости составляет 50 км в час в этом районе.

Эта поездка Дональда Туска стоила ему потери водительских прав и штрафа. Анна Павловска, пресс-секретарь районного полицейского управления Млавы, не раскрыла средствам массовой информации, кто был задержанным, но одному из сайтов удалось установить, на основе информации из другого источника, что нарушение ПДД было совершил Дональд Туск. Позднее это подтвердил и сам политик.

Глава Гражданской платформы получил мандат от полиции на сумму 500 злотых. Информацию об инциденте подтвердил изданию Super Express и депутат Гражданской платформы Ежи Боровяк.



