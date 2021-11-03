Політолог Олександр Кочетков розповів, що ймовірні перебої у постачанні електрики та опалення можуть викликати протестні настрої у народу.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Майдан без електрики та газу обходився – тримався на ненависті до влади. Це я до того, що через труднощі зі світлом та теплом народ обурюватиметься масово і протестуватиме на вулицях», - зазначив Кочетков.

На думку експерта, якщо розпочнуться протести, то влада діятиме вкрай жорстко, з підказки успішного розгону протестувальників у Білорусі та успіхів нинішньої дуже швидкої вакцинації.

«Вихід на несанкціонований протест та небажання прищеплюватися – це однокорінні явища, що випливають із тотальної недовіри до влади. Найімовірніший сценарій: спочатку будуть жахи з платіжками за комуналку, а потім перебої зі світлом і теплом, і народ обурюватиметься, але спроби протестувати будуть припинятися силовиками», - наголосив Кочетков.

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За словами політолога, взимку терпіння людей може луснути і, ймовірно, народ вийде на вулиці, але, за словами експерта, після досвіду 2014 року силовики навряд чи стануть воювати з народом.

Як повідомляла Politeka, Олександр Кочетков пояснив, що проблеми простих людей далекі від проблем представників влади.

Також Politeka публікувала слова Олександра Кочеткова: США закликають надавати нам зброю та самі надають.