Политолог Александр Кочетков рассказал, что вероятные перебои в поставке электричества и отопления могут вызвать протестные настроения у народа.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Майдан без электричества и газа обходился – держался на ненависти к власти. Это я к тому, что из-за сложностей со светом и теплом народ будет возмущаться массово и протестовать на улицах», - отметил Кочетков.

По мнению эксперта, если начнутся протесты, то власть будет действовать крайне жестко, с подсказки успешного разгона протестующих в Беларуси и успехов нынешней очень быстрой вакцинации.

«Выход на несанкционированный протест и нежелание прививаться – это однокоренные явления, вытекающие из тотального недоверия к власти. Наиболее вероятный сценарий: сначала будут ужасы с платежками за коммуналку, а потом перебои со светом и теплом, и народ будет возмущаться, но попытки протестовать будут пресекаться силовиками», - подчеркнул Кочетков.

По словам политолога, зимой терпение людей может лопнуть и вероятно народ выйдет на улицы, но, по словам эксперта, после опыта 2014 года силовики вряд ли станут воевать с народом.

Как сообщала Politeka, Александр Кочетков пояснил, что проблемы простых людей далеки от проблем представителей власти.

Также Politeka публиковала слова Александра Кочеткова: США призывают предоставлять нам оружие и сами предоставляют.