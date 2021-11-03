Український державний діяч і дипломат Костянтин Грищенко прокоментував організацію роботи та кадрову політику Міністерства закордонних справ України.

Про це він розповів у програмі «Конституційна кухня» Геннадія Друзенка.

Він висловив свою думку щодо кадрового наповнення МЗС на тлі того, що з приходом кожного президента відбувається зміна кадрів у різних міністерствах. На його думку, у цьому контексті Міністерство закордонних справ тривалий час було винятком.

«Тому що воно не дотично до тих ресурсів, які можна використовувати для інших цілей, крім просування державних інтересів. Там дійсно приходили люди, які або хотіли насправді робити кар’єру, або як мінімум батьки яких підтримували їх ідею в тому, що тут престижне місце. Тобто не було такого, щоб з приходом нового президента всіх вичищали, як це було в багатьох інших структурах і відомствах – від правоохоронних до тих, що займаються енергетикою», - розповів Грищенко.

Тут, зазначає він, існує інша проблема. Політик пояснив, що на початку становлення України як незалежної держави в 90-ті роки потрібно було витягувати дуже обмежену кількість тих, хто мав досвід, мав бажання й наполегливість, і це сприймалось і цінувалось вищим політичним керівництвом. Грищенко навів у приклад, що підготовлені ним документи у 90-тих роках, коли він був начальником управління, розглядались на найвищому рівні, і його запрошували на різноманітні наради. На думку дипломата, так не повинно було так бути, просто тоді був такий складний час.

При цьому, за його словами, іноді виникає ситуація, коли приходить президент, який вважає себе найвеличнішим дипломатом і тільки роздає свої побажання. Тоді, каже Грищенко, виникають серйозні проблеми, коли потрібно в обмежений час, наприклад, зробити практично неможливе і вийти на документ, який потім не буде для його виконавця гирями на ногах, а також для тих, хто працюватиме з ним і після нього.

«Ті ж самі Мінські домовленості – це була точка біфуркації. Все стає на свої місця – хто на що здатен.У даному випадку тут російська, я б не сказав дипломатія, а машина переграла. Це буквально питання декількох годин, хвилин, ти маєш бути до цього готовий. Ти маєш мати і аргументи, і силу волі, і фізичну, якщо завгодно, спроможність», - розповів Грищенко.

Як повідомляє Politeka, раніше юрист Марина Ставнійчук наголосила на важливості для України підтримки з боку Генеральної асамблеї ООН.

Також Politeka повідомляла, що колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко прокоментував перспективи Шанхайської організації співпраці.