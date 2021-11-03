Украинский государственный деятель и дипломат Константин Грищенко прокомментировал организацию работы и кадровую политику Министерства иностранных дел Украины.

Об этом он рассказал в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.

Он выразил свое мнение по поводу кадрового наполнения МИД на фоне того, что с приходом каждого президента происходит смена кадров в разных министерствах. По его мнению, в этом контексте Министерство иностранных дел долгое время было исключением.

«Потому что оно не касается тех ресурсов, которые можно использовать для других целей, кроме продвижения государственных интересов. Там действительно приходили люди, которые или хотели действительно делать карьеру, или как минимум родители которых поддерживали их идею в том, что здесь престижное место. То есть не было такого, чтобы с приходом нового президента всех вычищали, как это было во многих других структурах и ведомствах – от правоохранительных до занимающихся энергетикой», - рассказал Грищенко.

Здесь, как отмечает он, существует другая проблема. Политик объяснил, что в начале становления Украины как независимого государства в 90-е годы нужно было вытягивать очень ограниченное количество тех, кто имел опыт, имел желание и настойчивость, и это воспринималось и ценилось высшим политическим руководством. Грищенко привел в пример, что подготовленные им документы в 90-х годах, когда он был начальником управления, рассматривались на самом высоком уровне, и его приглашали на различные совещания. По мнению дипломата, так не должно было быть, просто тогда было такое сложное время.

При этом, по его словам, иногда возникает ситуация, когда приходит президент, считающий себя величайшим дипломатом и только раздающий свои пожелания. Тогда, говорит Грищенко, возникают серьезные проблемы, когда нужно в ограниченное время, например, сделать практически невозможное и выйти на документ, который потом не будет для его исполнителя гирями на ногах, а также для тех, кто будет работать с ним и после него.

«Те же самые Минские договоренности – это была точка бифуркации. Все становится на свои места – кто на что способен. В данном случае здесь российская, я бы не сказал дипломатия, а машина обыграла. Это буквально вопрос нескольких часов, минут, ты должен быть к этому готов. У тебя есть и аргументы, и сила воли, и физическая, если угодно, способность», - рассказал Грищенко.

Как сообщает Politeka, ранее юрист Марина Ставнийчук отметила важность для Украины поддержки со стороны Генеральной ассамблеи ООН.

Также Politeka сообщала, что бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко прокомментировал перспективы Шанхайской организации сотрудничества.