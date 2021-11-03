Політолог-міжнародник Микола Волковський розповів, що українській дипломатії потрібно підтримувати чи розвивати двосторонні відносини з Індонезією, оскільки вона у 2022 році починає своє правління у Великій двадцятці.
Про це він сказав в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".
“Україна цього року не була запрошена навіть як гостьова країна на саміт Великої двадцятки. Але я думаю, що все попереду… Про Україну все-таки говорили в такому кулуарному змісті ще напередодні зустрічі керівників Великої двадцятки, яка була присвячена Афганістану”, - сказав Микола Волковський.
Він зазначив, що тоді у кулуарах розмовляли про те, щоб запросити Україну у формат відеоконференцій.
“Щоб Україна вперше взяла участь у якихось заходах, які відбуваються під патронатом Великої двадцятки… Зараз, на мою думку, найкращим буде дипломатичним і стратегічним кроком для України — це підтримувати чи розвивати двосторонні відносини з Індонезією. Чому? Тому що наступного року з 1 грудня Індонезія стає керуючою країною Великої двадцятки. І було б доречним надіслати від Офісу президента якісь вітання, що Індонезія взяла участь і починає своє правління у Великій двадцятці”, - сказав Волковський.
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За його словами, також президент України міг би здійснити візит офіційний візит в Індонезію.
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