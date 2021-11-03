Политолог-международник Николай Волковский рассказал, что украинской дипломатии следует поддерживать или развивать двусторонние отношения с Индонезией, поскольку она в 2022 году начинает свое правление в Большой двадцатке.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”

“Украина в этом году не была приглашена даже как гостевая страна на саммит Большой двадцатки. Но я думаю, что все впереди… Об Украине все-таки говорили в таком кулуарном смысле еще накануне встречи руководителей Большой двадцатки, какая была посвящена Афганистану”, - сказал Николай Волковский.

Он отметил, что тогда в кулуарах говорили о том, чтобы пригласить Украину в формат видеоконференций.

“Чтобы Украина впервые приняла участие в каких-то мероприятиях, которые проходят под патронатом Большой двадцатки… Сейчас, на мой взгляд, лучшим будет дипломатическим и стратегическим шагом для Украины — это поддерживать или развивать двусторонние отношения с Индонезией. Почему? Потому что в следующем году с 1 декабря Индонезия становится управляющей страной Большой двадцатки. И было бы уместным прислать от Офиса президента какие-нибудь приветствия, что Индонезия приняла участие и начинает свое правление в Большой двадцатке”, - сказал Волковский.

По его словам, также президент Украины мог бы совершить визит официальный визит в Индонезию.

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