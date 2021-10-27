Науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи», професор Олексій Гарань розповів, як був удостоєний розгромної рецензії в найголовнішому комуністичному журналі України.

Про це він розповів у програмі Андреаса Умланда «Політична україністика».

«Книга «Убити дракона» - це перша історія Народного Руху України, вона вийшла в 1993 році. Це була дуже важлива книга, там було дуже багато документів, яких не було: неформальна преса, самвидав, замітки. Я багато матеріалів передав Вахтангу Кіпіані, який зробив музей самвидаву», - говорить він.

Тоді до Києва приїхав якийсь німецький молодий дослідник. Автор йому подарував цю книжку, він сказав: «Це золото!».

«Через два місяці я отримав запрошення взяти участь в конкурсі, і в результаті поїхав до професора Зіммана. Це була дуже важлива для мене поїздка. Про Рух я написав, а потім мені кажуть: «Давай далі, пиши докторську дисертацію!». Але мені стало нецікаво. Ми наближалися до виборів 1999 року, і там реальним конкурентом Кучми був Мороз, і дуже багато чого залежало від того, яким буде Мороз. Чи буде він ортодоксальним комуністом, або він буде еволюціонувати до соціал-демократії. І я вирішив написати книгу про лівих, і у 2000 році вийшла книжка «Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демократією». Я редагував цю книжку, ми багато контактували і соцпартією, і з комуністами», - згадує професор.

Він каже, що дуже пишається тим, що на цю книжку є рецензія в журналі «Комуніст України».

«Вони написали: «Рецензована монографія має масу недоліків. Її творці не зуміли, та й не намагалися вийти за вузькі рамки буржуазного об'єктивізму». Мені говорили: як ти можеш об'єктивно написати про Кучму, про Мороза, про Симоненка? Мені здається, що вийшло об'єктивно. Зараз, переглядаючи цю книжку, я б нічого в ній не міняв», - робить висновок Гарань.

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