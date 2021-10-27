Научный директор Фонда «Демократические инициативы», профессор Алексей Гарань рассказал, как был удостоен разгромной рецензии в самом главном коммунистическом журнале Украины.

Об этом он рассказал в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика».

«Книга «Убить дракона» - это первая история Народного Руха Украины, она вышла в 1993 году. Это была очень важная книга, там было очень много документов, которых не было: неформальная пресса, самиздат, заметки. Я много материалов передал Вахтангу Кипиани, который сделал музей самиздата», - говорит он.

Тогда в Киев приехал какой-то немецкий молодой исследователь. Автор ему подарил эту книжку, он сказал: «Это золото!».

«Через два месяца я получил приглашение принять участие в конкурсе, и в результате поехал к профессору Зимману. Это была очень важная для меня поездка. Про Рух я написал, а потом мне говорят: «Давай дальше, пиши докторскую диссертацию!». Но мне стало неинтересно. Мы приближались к выборам 1999 года, и там реальным конкурентом Кучмы был Мороз, и очень многое зависело от того, каким будет Мороз. Будет ли он ортодоксальным коммунистом, или он будет эволюционировать к социал-демократии. И я решил написать книгу о левых, и в 2000 году вышла книжка «Украинские левые: между ленинизмом и социал-демократией». Я редактировал эту книжку, мы много контактировали и соцпартией, и с коммунистами», - вспоминает профессор.

Он говорит, что очень гордится тем, что на эту книжку есть рецензия в журнале «Коммунист Украины».

«Они написали: «Рецензируемая монография имеет массу недостатков. Ее создатели не сумели, да и не пытались выйти за узкие рамки буржуазного объективизма». Мне говорили: как ты можешь объективно написать о Кучме, о Морозе, о Симоненко? Мне кажется, что вышло объективно. Сейчас, проглядывая эту книжку, я бы ничего в ней не менял», - заключает Гарань.

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