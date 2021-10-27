Сільськогосподарський підприємець Олексій Крутибіч розповів про ті проблеми, які існують у його колег з доставлянням своєї продукції та про те, яку роль у цьому відіграє «Укрзалізниця».

Ситуацію він прокоментував у програмі «Романенко. Бесіди».

«Великих зовнішньоекономічних контактів у нас немає, кораблі та літаки ми не замовляємо. Але потрібно відвантажувати продукцію в порт або, наприклад, в ту ж Білорусь. Так ось, вагонів від «Укрзалізниці» нам довелося чекати три тижні. І я не думаю, що стан цього підприємства настільки плачевний. Якщо «Укрзалізниця» не реформується, це буде кінець. Вона споживає дизельне паливо, але гроші йдуть в дорожній фонд. Тим самим вона компенсує ті навантаження на українські дороги, які виникають з її вини – адже людям потрібно возити продукцію в порт або на елеватор. При цьому занадто далеко нам їздити не доводиться, в основному в межах одного регіону», - каже гість програми.

Але, за його словами, часом виникає така ситуація, коли вигідніше продати свій продукт за кордон і отримати за нього валюту.

«У цьому році з закордонними постачаннями ми не змогли вкластися в терміни. Добре, якщо покупець ставиться до цього лояльно – він ж бачить, що ми відвантажуємо товар. А всі вагони або у великих постачальників, або вже орендовані», - зазначає Олексій Крутибіч.

Як повідомляє Politeka, раніше головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко спрогнозував погіршення стану «Укрзалізниці».

Також Politeka повідомляла, що економіст Борис Кушнірук звинуватив владу в прагненні зберегти корупцію на цьому підприємстві.