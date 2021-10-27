Сельскохозяйственный предприниматель Алексей Крутыбич рассказал о тех проблемах, которые существуют у его коллег с доставкой своей продукции и о том, какую роль в этом играет «Укрзализныця».

Ситуацию он прокомментировал в программе «Романенко. Беседы».

«Больших внешнеэкономических контактов у нас нет, корабли и самолёты мы не заказываем. Но нужно отгружать продукцию в порт или, например, в ту же Беларусь. Так вот, вагонов от «Укрзализныци» нам пришлось ждать три недели. И я не думаю, что состояние этого предприятия настолько плачевное. Если «Укрзализныця» не будет реформирована, это будет конец. Она потребляет дизельное топливо, но деньги идут в дорожный фонд. Тем самым она компенсирует те нагрузки на украинские дороги, которые возникают по её вине – ведь людям нужно возить продукцию в порт или на элеватор. При этом слишком далеко нам ездить не приходится, в основном в пределах одного региона», - говорит гость программы.

Но, по его словам, порой возникает такая ситуация, когда выгоднее продать свой продукт за границу и получить за него валюту.

«В этом году с заграничными поставками мы не смогли уложиться в сроки. Хорошо, если покупатель относится к этому лояльно – он ведь видит, что мы отгружаем товар. А все вагоны либо у крупных поставщиков, либо уже арендованы», - отмечает Алексей Крутыбич.

Как сообщает Politeka, ранее главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко спрогнозировал ухудшение состояния «Укрзализныци».

Также Politeka сообщала, что экономист Борис Кушнирук обвинил власть в стремлении сохранить коррупцию на этом предприятии.