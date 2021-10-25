Політолог Максим Джигун розповів, чи зможе «Нафтогаз» збільшити видобування газу вдвічі як заявив Вітренко, чи це тільки політичні заяви.

Про це він розповів у новому випуску програми «Акценти» з ведучою Тетяною Резвін.

«Однозначно політична складова у таких заявах є, але скажу відверто, мені здається, що потенціал для реалізації цієї стратегії абсолютно очевидний. Мені здається, що система видобування українських носіїв газу та нафти абсолютно не закрита і її можна реалізовувати. Є багато причин, чому це досі не робилося, та одна з них дуже подібна до виробництва літію в Україні. Бо в Україні є величезні поклади літію, ми входимо в п’ятірку держав з найбільшими її покладами», - підкреслив він.

Джигун сказав, що літій використовують для телефонів, комп’ютерів та різних ґаджетів, а сучасні енергетичні комплекси будуються саме за допомогою літію. Тому видобуток літію мав бути золотою українською нішею, впевнений він, але роками інформація про поклади літію в Україні була абсолютно закритою та недоступною для пересічних українців.

«І тільки зараз цю інформацію відкрили частково, тому й стало зрозуміло, які у нас тут є можливості. Є, звичайно, зацікавлені сторони, які не хотіли б, щоб ця інформація стала публічною. Але якби ми мали до неї доступ та могли використовувати на максимум, я думаю, то могли б, якби не повністю позбутися від залежності зовнішніх носіїв, то принаймні їх би мінімізували. За рахунок корисних копалин, які належать нам з вами, ми могли б забезпечувати свою теплу домівку», - резюмував він.

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