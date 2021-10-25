Политолог Максим Джигун рассказал, сможет ли «Нафтогаз» увеличить добычу газа вдвое как заявил Витренко, или это только политические заявления.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Однозначно политическая составляющая в таких заявлениях есть, но скажу откровенно, мне кажется, что потенциал для реализации этой стратегии абсолютно очевиден. Мне кажется, что система добычи украинских носителей газа и нефти совершенно не закрыта и ее можно реализовывать. Есть много причин, почему это до сих пор не делалось, и одна из них очень похожа на производство лития в Украине. Потому что в Украине есть огромные залежи лития, мы входим в пятерку государств с крупнейшими ее залежами», - подчеркнул он.

Джигун сказал, что литий используют для телефонов, компьютеров и различных гаджетов, а современные энергетические комплексы строятся именно с помощью лития. Поэтому добыча лития должна была быть золотой украинской нишей, уверен он, но годами информация о залежах лития в Украине была абсолютно закрытой и недоступной для рядовых украинцев.

«И только сейчас эту информацию открыли частично, так и стало понятно, какие у нас здесь есть возможности. Есть, конечно, заинтересованные стороны, которые не хотели бы, чтобы эта информация стала публичной. Но если бы мы имели к ней доступ и могли использовать на максимум, я думаю, то могли бы, если бы не полностью избавится от зависимости внешних носителей, то хотя бы их минимизировали. За счет полезных ископаемых, принадлежащих нам с вами, мы могли бы обеспечивать свой теплый дом», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Кушнирук, что прожиточный минимум нужно рассчитывать в среднем для всей страны.

Также ранее для Politeka Завальнюк рассказывала о возможном повышении тарифов на газ.