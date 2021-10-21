Віцепрезидент Асоціації зоозахисних організацій в Україні Марина Суркова розповіла, чи працюють у нас притулки для тварин і чиєю проблемою є бездомні тварини.

Про це вона розповіла у новій програмі «Головне» на каналі «MY.UA» з блогером Катериною Павловою.

«Бездомні тварини - це проблема держави і людей, яку треба якось вирішувати. Держава отримує від нас податки, і вона повинна допомагати в регулюванні, в усіх відношеннях. А проблема людей - це тому що бездомні тварини не падають з неба, їх викидають на вулицю люди, тобто починати потрібно з себе. Кожен з нас повинен розуміти, що він несе відповідальність за свого вихованця і за його потомство. Я закликаю людей стерилізувати своїх домашніх вихованців, це корисно для здоров'я домашнього улюбленця, і таким чином ми значно зменшимо кількість бездомних тварин», - розповіла вона.

Суркова сказала, що з часом у людей буде усвідомлення цієї відповідальності і наша країна стане цивілізованою, і бездомних тварин на вулиці буде все менше і менше. Як за кордоном, коли бачать бездомну тварину це якийсь форс-мажор, повідомила вона, тому що там є притулки, куди можна звернутися і здати цю тварину. Їй шукають господаря, сказала вона, і там в притулках утворюються черги, щоб взяти з притулку домашнього вихованця.

«Для того щоб взяти з притулку домашнього вихованця, потрібно пройти навчання як себе далі вести з цим домашнім вихованцем і як його утримувати, доглядати. І тільки після курсу навчання і відстеження умов куди ви будете забирати домашнього вихованця, вам віддають з притулку тварину. У нас людям потрібно стати більш відповідальними і не викидати тварину і потомство на вулицю. Притулок це не є добре, тварин там тільки погодують, можливо, вигуляють, а собакам і кішкам потрібен контакт з людиною, щоб бути щасливими, кожна з цих мордочок хоче уваги», - резюмувала вона.

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