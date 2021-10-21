Вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций в Украине Марина Суркова рассказала, работают ли у нас приюты для животных и чьей проблемой являются бездомные животные.

Об этом она рассказала в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Бездомные животные - это проблема государства и людей, которую надо как-то решать. Государство получает от нас налоги и оно должно помогать в регулировании, во всех отношениях. А проблема людей - это потому что бездомные животные не падают с неба, их выбрасывают на улицу люди, то есть начинать нужно с себя. Каждый из нас должен понимать, что он несет ответственность за своего питомца и за его потомство. Я призываю людей стерилизовать своих домашних питомцев, это полезно для здоровья домашнего питомца, и таким образом мы значительно уменьшим количество бездомных животных», - рассказала она.

Суркова сказала, что со временем у людей будет осознание этой ответственности и наша страна станет цивилизованной, и бездомных животных на улице будет все меньше и меньше. Как за рубежом, когда видят бездомное животное это какой-то форс-мажор, сообщила она, потому что там есть приюты, куда можно обратиться и сдать это животное. Ему ищут хозяина, сказала она, и там в приютах образуются очереди, чтобы взять с приюта домашнего питомца.

«Для того чтобы взять с приюта домашнего питомца, нужно пройти обучение как себя дальше вести с этим домашним питомцем и как его содержать, ухаживать. И только после курса обучения и отслеживания условий куда вы будете забирать домашнего питомца, вам отдают с приюта животное. У нас людям нужно стать более ответственными и не выкидывать животное и потомство на улицу. Приют это не есть хорошо, животное там только покормят, возможно, выгуляют, а собакам и кошкам нужен контакт с человеком, чтобы быть счастливыми, каждая из этих мордочек хочет внимания», - резюмировала она.

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