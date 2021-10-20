Економічний експерт Юрій Гаврилечко розповів, чи може бути земля вигідною інвестицією в Україні і чи варто купувати або продавати землю.

Про це він розповів у новому випуску програми «Акценти» з ведучою Тетяною Резвін.

«Для того, щоб земля подорожчала, повинні бути виконані певні умови. І в першу чергу держава повинна гарантувати вам ваше право власності на землю. Або ви повинні мати можливість будь-яким іншим способом це право власності на землю відстояти. Земля повинна хоч в перспективі, але стати активом, тобто ресурсом, використання якого вам приносить гроші. Для того щоб земля стала активом, ви повинні чітко розуміти, за рахунок чого саме ви будете отримувати гроші з цієї землі», - повідомив він.

Гаврилечко сказав, що якщо ви зібралися вести сільське господарство, то як мінімум потрібно розуміти, що ви там збираєтеся вирощувати, кому це все продасте та за якою ціною. Треба розуміти, яким чином ви купите посівний матеріал, підкреслив він, в які гроші вам це все обійдеться та скільки буде коштувати догляд за вашою землею. Процес вирощування, збору врожаю, транспортування та зберігання, акцентував він, потрібно враховувати всі майбутні ризики.

«І найголовніше – треба чітко уявляти, яку суму вам доведеться інвестувати в логістичну інфраструктуру, якщо її немає. Якщо у вас всього цього немає, то як можна приймати рішення про покупку чого-небудь в надії, що з ним щось трапиться. Якщо ви венчурний фондй ви можете заморозити якусь кількість чужих грошей, то це зовсім інша історія. Тому я за те, щоб будь-яке рішення приймати на підставі розрахунків», - резюмував він.

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