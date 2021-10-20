Экономический эксперт Юрий Гаврилечко рассказал, может ли быть земля выгодной инвестицией в Украине и стоит ли покупать или продавать землю.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Для того, чтобы земля подорожала, должны быть выполнены определенные условия. И в первую очередь государство должно гарантировать вам ваше право собственности на землю. Либо вы должны иметь возможность любым иным способом это право собственности на землю отстоять. Земля должна хоть в перспективе, но стать активом, то есть ресурсом, использование которого вам приносит деньги. Для того чтобы земля стала активом, вы должны четко понимать, за счет чего именно вы будете получать деньги с этой земли», - сообщил он.

Гаврилечко сказал, что если вы собрались вести сельское хозяйство, то как минимум нужно понимать, что вы там собираетесь выращивать, кому это все продадите и по какой цене. Надо понимать, каким образом вы купите посевной материал, подчеркнул он, в какие деньги вам это все обойдется и сколько будет стоить уход за вашей землей. Процесс выращивания, сбора урожая, транспортировки и хранения, акцентировал он, нужно учитывать все предстоящие риски.

«И самое главное – надо четко представлять, какую сумму вам придется инвестировать в логистическую инфраструктуру, если ее нет. Если у вас всего этого нет, то как можно принимать решение о покупке чего-либо в надежде, что с ним что-то случится. Если вы венчурный фонд и вы можете заморозить какое-то количество чужих денег, то это совершенно другая история. Поэтому я за то, чтобы любое решение принимать на основании расчетов», - резюмировал он.

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