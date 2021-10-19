Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов прокоментував привітання з днем народження президента РФ Володимира Путіна з боку депутата Верховної Ради Іллі Киви.

Свою думку він висловив у програмі «My.ua».

«Безумовно, в привітанні Путіна від Киви є в тому числі й прагнення до гайпу. Ілля Кива зайняв в парламенті особливу екологічну нішу – нішу Іллі Киви. Він постійно гайпує, він грає навіть не на межі, а за межею фолу. Я не кажу, що на привітання лідеру країни-агресора повинні були реагувати відповідні органи, але, принаймні, регламентний комітет Верховної Ради міг би прийняти якесь рішення. Адже це й справді кричущий факт. Але навіть в парламенті жодної реакції не було», - зазначає гість програми.

Він також торкнувся питання про норми, які повинні регулювати поведінку народних депутатів.

«Коли депутат дає присягу, він бере на себе певні зобов'язання – інше питання, що ця норма часто не працює. Втім, це вже питання політичної культури та політичної зрілості всього суспільства. Це питання до виборців, які повинні стежити за такими речами та давати їм оцінку на виборах», - вважає Олександр Леонов.

Як повідомляє Politeka, раніше лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький розповів про те, як його партія виграла позов у ​​Іллі Киви та «Страни.ua».

Також Politeka повідомляла, що сам Кива звинуватив українську владу в побудові тоталітарного режиму.