Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов прокомментировал поздравление с днем рождения президента РФ Владимира Путина со стороны депутата Верховной Рады Ильи Кивы.

Своё мнение он высказал в программе «My.ua».

«Безусловно, в поздравлении Путину от Кивы есть в том числе и стремление к хайпу. Илья Кива занял в парламенте особую экологическую нишу – нишу Ильи Кивы. Он постоянно хайпует, он играет даже не на грани, а за гранью фола. Я не говорю, что на поздравление лидеру страны-агрессора должны были реагировать соответствующие органы, но, по крайней мере, регламентный комитет Верховной Рады мог бы принять какое-то решение. Ведь это и в самом деле вопиющий факт. Но даже в парламенте никакой реакции не последовало», - отмечает гость программы.

Он также коснулся вопроса о нормах, которые должны регулировать поведение народных депутатов.

«Когда депутат даёт присягу, он принимает на себя определённые обязательства – другой вопрос, что эта норма часто не работает. Впрочем, это уже вопрос политической культуры и политической зрелости всего общества. Это вопрос к избирателям, которые должны следить за такими вещами и давать им оценку на выборах», - считает Александр Леонов.

Как сообщает Politeka, ранее лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий рассказал о том, как его партия выиграла иск у Ильи Кивы и «Страны.ua».

Также Politeka сообщала, что сам Кива обвинил украинскую власть в построениии тоталитарного режима.