Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов розповів, що вочевидь найближчим часом зустрічі Зеленського з Путіним не буде, тому що Росії потрібна капітуляція від України.

Про це він розповів в новій програмі «Головне» на каналі «MY.UA» з блогером Катериною Павловою.

«Очевидно, що для зустрічі Путін буде висувати умови, які для України неприйнятні. Можливо, що Путін зараз чекає важкої ситуації в українській енергетиці, де він буде виступати в ролі людини, яка протягує руку допомоги. Але натомість за цю допомогу він вимагатиме дуже багато. Мені здається, що як такої користі від зустрічі з Путіним зараз не буде. І більш того Україна в особі п'ятого президента завжди зустрічалася з Путіним за участю посередників», - підкреслив він.

Леонов вважає, що так відбувалося не тому, що Україна боялася зустрічі сам на сам, а щоб ніхто не зміг перекрутити результати переговорів. Щоб був третейський суддя, підтвердив він, який би зміг сказати, що було, а чого не було. Присутність третіх осіб на таких зустрічах необхідна, вважає він, для того, щоб не було маніпуляцій про результати переговорів, тому що Росія точно таким буде маніпулювати надалі.

«Росія досить ефективно використовує свою газову зброю попри те, що Європа буквально кілька місяців тому заявила, що якщо Росія буде використовувати енергетику як зброю, то буде відповідна реакція. Очевидно, за фактом, що Росія вже використовує це, а Європа в розгубленості через такі ціни. І тут, на жаль, Україна втратила можливість протидіяти запуску «Північного потоку-2», а це треба було робити ще у 2019 році», - резюмував він.

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