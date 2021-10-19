Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов рассказал, что очевидно в ближайшее время встречи Зеленского с Путиным не будет, потому что России нужна капитуляция от Украины.

Об этом он рассказал в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Очевидно, что для встречи Путин будет выдвигать условия, которые для Украины неприемлемы. Возможно, что Путин сейчас ждет тяжелой ситуации в украинской энергетике, где он будет выступать в роли человека, протягивающего руку помощи. Но взамен за эту помощь он будет требовать очень многое. Мне кажется, что как таковой пользы от встречи с Путиным сейчас не будет. И более того Украина в лице пятого президента всегда встречалась с Путиным при участии посредников», - подчеркнул он.

Леонов считает, что так происходило не потому, что Украина боялась встречи один на один, а чтобы нельзя было перекрутить результаты переговоров. Чтобы был третейский судья, подтвердил он, который бы смог сказать, что было, а чего не было. Присутствие третьих лиц на таких встречах необходима, считает он, для того, чтобы не было манипуляций о результатах переговоров, потому что Россия точно таким будет манипулировать в дальнейшем.

«Россия достаточно эффективно использует свое газовое оружие несмотря на то, что Европа буквально несколько месяцев тому назад заявила, что если Россия будет использовать энергетику как оружие, то будет соответствующая реакция. Очевидно, по факту, что Россия уже использует это, а Европа в растерянности из-за таких цен. И тут, к сожалению, Украина упустила возможность противодействовать запуску «Северного потока-2», а это надо было делать еще в 2019 году», - резюмировал он.

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