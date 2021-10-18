Ті рецепти, які дають Україні іноземні консультанти, не сприяють оздоровленню її економіки.

Про це економіст і підприємець Андрій Гарнат розповів у програмі Олексія Толкачова «БДСМ. Болючі розмови».

«Коли до нас приїжджають чергові гастролери, яких залучають для того, щоб вони тут нам підправили щось в економіці, провели якісь реформи, то вони приїжджають з принципово іншого середовища. Вони ніби з Марса сюди прилітають і намагаються тут зробити якусь імплементацію того, як це у них в країні працює зараз. Але здоровий глузд підказує, що треба дивитися не на нинішній момент, а на те, як це відбувалося, коли та чи інша країна перебувала в тому ж положенні, в якому перебуваємо ми. Коли у нас фактично дно, високий державний борг, платоспроможність населення впала далі нікуди», - зазначає він.

Більш актуальними напрямами повинні стати створення технопарків, підтримка українських виробників.

«Здоровий глузд говорить: якщо відбуваються державні закупівлі, то, в першу чергу, ці закупівлі повинні надаватися українським підприємствам. Таким чином, ми робимо нормальну, здорову протекцію нашим виробникам», - говорить експерт.

На хвилі коронакризи ми побачили, що чиста модель крайнощів не працює, продовжує він.

«А працює, принаймні, в поточному положенні, так званий дирижизм. Коли ось тут економіка відпускається і діють закони ринку, а ось тут потрібно відрегулювати для того, щоб своїм же підприємствам дати зелене світло. Щоб свої підприємства виробляли продукцію, а споживалося і ВВП зростав у нас, а ми не підпитували сусідні економіки, більш високорозвинені, з продуктом з більшою доданою вартістю», - робить висновок Гарнат.

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