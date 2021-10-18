Те рецепты, которые дают Украине иностранные консультанты, не способствуют оздоровлению ее экономики.
Об этом экономист и предприниматель Андрей Гарнат рассказал в программе Алексея Толкачева «БДСМ. Болевые разговоры».
«Когда к нам приезжают очередные гастролеры, которых привлекают для того, чтобы они здесь нам подправили что-то в экономике, провели какие-то реформы, то они приезжают из принципиально другой среды. Они как бы с Марса сюда прилетают и пытаются здесь сделать какую-то имплементацию того, как это у них в стране работает сейчас. Но здравый смысл подсказывает, что надо смотреть не на нынешний момент, а на то, как это происходило, когда та или иная страна находилась в том же положении, в котором находимся мы. Когда у нас фактически дно, высокий государственный долг, платежеспособность населения упала дальше некуда», - отмечает он.
Более актуальными направлениями должны стать создание технопарков, поддержка украинских производителей.
«Здравый смысл говорит: если происходят государственные закупки, то, в первую очередь, эти закупки должны предоставляться украинским предприятиям. Таким образом, мы делаем нормальную, здоровую протекцию нашим производителям», - говорит эксперт.
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На волне коронакризиса мы увидели, что чистая модель крайности не работает, продолжает он.
«А работает, по крайней мере, в текущем положении, так называемый дирижизм. Когда вот здесь экономика отпускается и действуют законы рынка, а вот здесь нужно отрегулировать для того, чтобы своим же предприятиям дать зеленый свет. Чтобы свои предприятия производили продукцию, а потреблялось и ВВП рос у нас, а мы не питали соседние экономики, более высокоразвитые, с продуктом с большей добавленной стоимостью», - делает вывод Гарнат.
Как сообщала Politeka, Окландер рассказал о том, что повышение цен на сырьевых рынках может сыграть на руку Украине.
Также Politeka передавала сообщение нардепа Дмитра Наталухи, что У государства будет стратегия развития индустриальных парков.