Те рецепты, которые дают Украине иностранные консультанты, не способствуют оздоровлению ее экономики.

Об этом экономист и предприниматель Андрей Гарнат рассказал в программе Алексея Толкачева «БДСМ. Болевые разговоры».

«Когда к нам приезжают очередные гастролеры, которых привлекают для того, чтобы они здесь нам подправили что-то в экономике, провели какие-то реформы, то они приезжают из принципиально другой среды. Они как бы с Марса сюда прилетают и пытаются здесь сделать какую-то имплементацию того, как это у них в стране работает сейчас. Но здравый смысл подсказывает, что надо смотреть не на нынешний момент, а на то, как это происходило, когда та или иная страна находилась в том же положении, в котором находимся мы. Когда у нас фактически дно, высокий государственный долг, платежеспособность населения упала дальше некуда», - отмечает он.

Более актуальными направлениями должны стать создание технопарков, поддержка украинских производителей.

«Здравый смысл говорит: если происходят государственные закупки, то, в первую очередь, эти закупки должны предоставляться украинским предприятиям. Таким образом, мы делаем нормальную, здоровую протекцию нашим производителям», - говорит эксперт.

На волне коронакризиса мы увидели, что чистая модель крайности не работает, продолжает он.

«А работает, по крайней мере, в текущем положении, так называемый дирижизм. Когда вот здесь экономика отпускается и действуют законы рынка, а вот здесь нужно отрегулировать для того, чтобы своим же предприятиям дать зеленый свет. Чтобы свои предприятия производили продукцию, а потреблялось и ВВП рос у нас, а мы не питали соседние экономики, более высокоразвитые, с продуктом с большей добавленной стоимостью», - делает вывод Гарнат.

Как сообщала Politeka, Окландер рассказал о том, что повышение цен на сырьевых рынках может сыграть на руку Украине.

Также Politeka передавала сообщение нардепа Дмитра Наталухи, что У государства будет стратегия развития индустриальных парков.