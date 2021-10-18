Засновник стартапа Dash Cam Ua Олексій Афонін розповів, що поки законодавці працюють над юридичною складовою питання, айтішники вже розробили спеціальний мобільний додаток, який дозволяє фіксувати порушення ПДР.

Про це він розповів у новій програмі «Головне» на каналі «MY.UA» з блогером Катериною Павловою.

«Мобільний додаток і взагалі система як така дозволяє автоматизувати роботу і працювати з захищеними файлами. Саме захищеність і автоматизація дає величезну перевагу, тому що ефективність поліцейського, який буде обробляти заяви, виростає в рази. Дуже все швидко обробляється, виноситься постанова, дуже все чітко видно на відео. А саме відео дає контекст порушення, що відбувається на дорозі і які там стоять знаки», - повідомив він.

Афонін сказав, що якщо ніяких доказів правопорушення немає, то це відео просто не береться до уваги. Відповідно майбутній законопроєкт дасть можливість таким відео з зафіксованими правопорушеннями з мобільного додатка, підтвердив він, бути прирівняними до автоматичної фото- і відеофіксації. І поліцейський зможе їх швидко обробляти, вважає він, так як це захищене джерело інформації і відразу виносити постанови.

«Цей законопроєкт закладе основи під введення винагороди за відправлене відео. Людина, яка відправила відео і по ньому виписаний штраф і оплачений, може отримати 10% від сплаченого штрафу. Це говорить не стільки про мотивацію, скільки про гарантування того, що штраф буде дійсно оплачений і гроші, які прийшли вам як винагорода, є доказом сплаченого правопорушення. І є додатковий аспект, що водія, який порушує ПДР, буде бентежити той факт, що на його правопорушенні може хтось заробити», - резюмував він.

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