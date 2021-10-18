Основатель стартапа Dash Cam Ua Алексей Афонин рассказал, что пока законодатели трудятся над юридической составляющей вопроса, айтишники уже разработали специальное мобильное приложение, позволяющее фиксировать нарушения ПДД.

Об этом он рассказал в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Мобильное приложение и вообще система как таковая позволяет автоматизировать работу и работать с защищенными файлами. Именно защищенность и автоматизация дает огромное преимущество, потому что эффективность полицейского, который будет обрабатывать заявления, вырастает в разы. Очень все быстро обрабатывается, выносится постановление, очень все четко видно на видео. А именно видео дает контекст нарушения, что происходит на дороге и какие там стоят знаки», - сообщил он.

Афонин сказал, что если никаких доказательств правонарушения нет, то это видео просто не принимается во внимание. Соответственно будущий законопроект даст возможность таким видео с зафиксированными правонарушениями с мобильного приложения, подтвердил он, быть приравненными к автоматической фото- и видеофиксации. И полицейский сможет их быстро обрабатывать, считает он, так как это защищенный источник информации и сразу выносить постановления.

«Этот законопроект заложит основы под введение вознаграждения за отправленное видео. Человек, который отправил видео и по нему выписан штраф и оплачен, может получить 10% от оплаченного штрафа. Это говорит не столько про мотивацию, сколько про гарантирование того, что штраф будет действительно оплачен и деньги, которые пришли вам как вознаграждение, являются доказательством оплаченного правонарушения. И есть дополнительный аспект, что водителя, который нарушает ПДД, будет смущать тот факт, что на его правонарушении может кто-то заработать», - резюмировал он.

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