Експерт у сфері громадської безпеки Олексій Павловський розповів, що наявність відеореєстратора в машині допоможе довести водієві свою невинність при ДТП.

Про це він розповів у новій програмі «Головне» на каналі «MY.UA» з блогером Катериною Павловою.

«Наявність відеореєстратора в машині при ДТП є серйозною доказовою базою, якщо ви не винні і вам хтось в'їхав в бік і говорити, що ви винні. При цьому немає свідків і камер фіксації ви не зможете довести свою невинність, а реєстратори дають можливість довести свою правоту. І це дасть мотивацію всім водіям встановлювати гаджети і відеореєстратори, які зніматимуть дорожній рух. І тут питання навіть не в компенсації за ДТП, а питання у свідомості. Я впевнений, що кожен українець хоче відчувати себе в безпеці на дорогах», - підкреслив він.

Павловський сказав, що на дорогах України щодня десятками гинуть люди і це жахливо. Ми бачимо, підтвердив він, що по Києву на машинах на неймовірній швидкості ганяють мажори, порушуючи всі можливі правила дорожнього руху. При цьому їм приходять штрафи в 500 гривень, акцентував він, так не можна, тому що це породжує відчуття безкарності.

«У цій справі потрібна системність, я вважаю, що повинні спрямовуватися законопроєкти і в таку сферу як системність порушення ПДР. І якщо ти за рік порушив ПДР три рази, то у тебе забирають права на два роки. Це теж буде дуже хорошим інструментом, тому що для одного водія штраф в 500 гривень це суттєво, а для мажорів це дурниця. На жаль, на сьогоднішній день Україна є лідером серед країн Європи за кількістю смертності від ДТП на дорогах і це потрібно якось змінювати», - резюмував він.

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