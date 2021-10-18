Эксперт в сфере общественной безопасности Алексей Павловский рассказал, что наличие видеорегистратора в машине поможет доказать водителю свою невиновность при ДТП.

Об этом он рассказал в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Наличие видеорегистратора в машине при ДТП является серьезной доказательной базой, если вы не виновны и вам кто-то въехал в бок и говорить, что вы виноваты. При этом нет свидетелей и камер фиксации, вы не сможете доказать свою невиновность, а регистраторы дают возможность доказать свою правоту. И это даст мотивацию всем водителям устанавливать гаджеты и видеорегистраторы, которые будут снимать дорожное движение. И здесь вопрос даже не в компенсации за ДТП, а вопрос в сознательности. Я уверен, что каждый украинец хочет чувствовать себя в безопасности на дорогах», - подчеркнул он.

Павловский сказал, что на дорогах Украины каждый день десятками гибнут люди и это ужасно. Мы видим, подтвердил он, что по Киеву на машинах на невероятной скорости гоняют мажоры, нарушая все возможные правила дорожного движения. При этом им приходят штрафы в 500 гривен, акцентировал он, так нельзя, потому что это порождает ощущение безнаказанности.

«В этом деле нужна системность, я считаю, что должны направляться законопроекты и в такую сферу как системность нарушения ПДД. И если ты за год нарушил ПДД три раза, то у тебя забирают права на два года. Это тоже будет очень хорошим инструментом, потому что для одного водителя штраф в 500 гривен это существенно, а для мажоров это ерунда. К сожалению, на сегодняшний день Украина является лидером среди стран Европы по количеству смертности от ДТП на дорогах и это нужно как-то менять», - резюмировал он.

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