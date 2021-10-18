Журналістка Світлана Крюкова розглянула проблему свободи слова в сучасній Україні та питання про те, наскільки складно тут журналісту отримати доступ до аудиторії.
Свою думку з цього приводу вона висловила у програмі Мирослави Бобровської «Як насправді?».
«Я не уявляю, як журналісту в Україні можуть затулити рота. Якщо у журналіста є YouTube-канал, Telegram-канал або сторінка в Facebook, то влада не має доступу до них. Якщо ви активні та продукуєте ексклюзивний контент, то знайдете вихід до аудиторії – рано чи пізно. Зараз у нас блогосфера дуже розвинена, а тепер, після цих санкційних рішень, ще й набирає обертів. Якщо у нас є ексклюзивний матеріал, наприклад, про корупцію, і номери телефонів двох-трьох популярних блогерів, то ніщо не завадить нам влаштувати гучний скандал», - зазначає журналістка.
Вона також відзначила роль, яку відіграють мас-медіа в українській політичній боротьбі.
Як повідомляє Politeka, раніше журналісти з закритих українських ЗМІ провели акцію протесту.
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Також Politeka повідомляла, що політолог Яніна Соколовська закликала забезпечити українським журналістам захищеність.